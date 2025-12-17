Zalgiris-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE | Euroleague maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Euroleague'de heyecan, 16. haftada Zalgiris-Anadolu Efes karşılaşmasıyla devam ediyor. Organizasyondaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile çıkacağı ilk Avrupa Ligi maçında mutlak galibiyet hedefliyor. 15 maçta 5 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 18. sıraya yerleşen temdilcimiz, 9 galibiyet ve 6 yenilgiyle 6. sıradaki rakibine karşı mücadele edecek. İşte Zalgiris-Anadolu Efes maçı detayları...

Zalgiris-Anadolu Efes MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague'in 16. haftasındaki Zalgiris-Anadolu Efes maçı maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Zalgiris-Anadolu Efes MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgiris Arena'da oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Zalgiris-Anadolu Efes MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 891. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 890 karşılaşmada 499 galibiyet, 391 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris'i yenmesi durumunda Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 643. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 642 müsabakanın 342'sini kazanırken 300'ünde ise mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.