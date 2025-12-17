CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Lewandowski transferinde büyük şok!

Fenerbahçe'ye Lewandowski transferinde büyük şok!

Devre arasında dünya yıldızı bir ismi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe, listesinin üst sırasına Robert Lewandowski'yi yazmıştı. Sarı-lacivertlilerin titizlikle yürüttüğü transfer çalışmalarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte Polonyalı yıldızın anlaşmak üzere olduğu iddia edilen o takım... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 14:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Lewandowski transferinde büyük şok!

Devre arasındaki transfer döneminde bir santrfor eklemesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, listenin en tepesindeki isimlerden bir tanesi, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'ydi. Polonyalı golcüyü transfer hedeflerinden biri olarak belirleyen sarı-lacivertliler, şok bir gelişmeyle karşılaştı.

Fenerbahçe'ye Lewandowski transferinde büyük şok!

BBC'de yer alan habere göre ABD Major League ekiplerinden Chicago Fire, Robert Lewandowski transferi için olumlu görüşmeler yaptı. Haberde, 37 yaşındaki yıldızın bu transfere sıcak baktığı ve maaşının ABD ekibi tarafından sorun teşkil etmediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Lewandowski transferinde büyük şok!

Ayrıca, Chicago Fire'ın bu yıl Neymar ve Kevin de Bruyne'yi de kadrosuna katmaya çalıştığı, Lewandowski'yi ise en az altı aydır öncelikli hedef haline getirdiği ifade edildi. Ek olarak, ABD'deki en büyük Polonya topluluğunun Chicago'da bulunması nedeniyle transferin gerçekleşebileceği ve Polonyalı oyuncunun eşi Anna'nın geçen ay Chicago'yu ziyaret ettiği vurgulandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta Kenan krizi! Juventus'ta Kenan krizi! 15:17
G.Saray'dan Griezmann bombası! G.Saray'dan Griezmann bombası! 15:13
Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi! Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi! 15:05
Newcastle United-Fulham maçı tüm detayları! Newcastle United-Fulham maçı tüm detayları! 14:51
F. Karagümrük-İstanbulspor | CANLI F. Karagümrük-İstanbulspor | CANLI 14:49
Manchester City-Brentford maçı hangi kanalda? Manchester City-Brentford maçı hangi kanalda? 14:42
Daha Eski
F.Bahçe'ye Lewa şoku! Yeni adresi... F.Bahçe'ye Lewa şoku! Yeni adresi... 14:31
Talavera-Real Madrid maçı izleme bilgisi! Talavera-Real Madrid maçı izleme bilgisi! 14:27
Özbek müjdeyi verdi: 100 yıllık proje Özbek müjdeyi verdi: 100 yıllık proje 14:17
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü 14:14
Racing Santander-Villarreal maçı saat kaçta? Racing Santander-Villarreal maçı saat kaçta? 14:05
Albacete-Celta Vigo Albacete-Celta Vigo 13:51