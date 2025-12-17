Fenerbahçe'ye Lewandowski transferinde büyük şok!

Devre arasında dünya yıldızı bir ismi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe, listesinin üst sırasına Robert Lewandowski'yi yazmıştı. Sarı-lacivertlilerin titizlikle yürüttüğü transfer çalışmalarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte Polonyalı yıldızın anlaşmak üzere olduğu iddia edilen o takım... | Son dakika FB spor haberleri
Devre arasındaki transfer döneminde bir santrfor eklemesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, listenin en tepesindeki isimlerden bir tanesi, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'ydi. Polonyalı golcüyü transfer hedeflerinden biri olarak belirleyen sarı-lacivertliler, şok bir gelişmeyle karşılaştı.
BBC'de yer alan habere göre ABD Major League ekiplerinden Chicago Fire, Robert Lewandowski transferi için olumlu görüşmeler yaptı. Haberde, 37 yaşındaki yıldızın bu transfere sıcak baktığı ve maaşının ABD ekibi tarafından sorun teşkil etmediği belirtildi.
Ayrıca, Chicago Fire'ın bu yıl Neymar ve Kevin de Bruyne'yi de kadrosuna katmaya çalıştığı, Lewandowski'yi ise en az altı aydır öncelikli hedef haline getirdiği ifade edildi. Ek olarak, ABD'deki en büyük Polonya topluluğunun Chicago'da bulunması nedeniyle transferin gerçekleşebileceği ve Polonyalı oyuncunun eşi Anna'nın geçen ay Chicago'yu ziyaret ettiği vurgulandı.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...