Fenerbahçe'ye Lewandowski transferinde büyük şok!

Devre arasındaki transfer döneminde bir santrfor eklemesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, listenin en tepesindeki isimlerden bir tanesi, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'ydi. Polonyalı golcüyü transfer hedeflerinden biri olarak belirleyen sarı-lacivertliler, şok bir gelişmeyle karşılaştı.

BBC'de yer alan habere göre ABD Major League ekiplerinden Chicago Fire, Robert Lewandowski transferi için olumlu görüşmeler yaptı. Haberde, 37 yaşındaki yıldızın bu transfere sıcak baktığı ve maaşının ABD ekibi tarafından sorun teşkil etmediği belirtildi.