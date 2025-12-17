Talavera-Real Madrid maçı CANLI YAYIN detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Talavera, Kral Kupası son 32 turunda La Liga'nın devlerinden Real Madrid'i konuk ediyor. Bulunduğu ligde 15 puanla 19. sıraya yerleşerek düşme hattında yer alan Talavera, Kral Kupası'nda güçlü rakibi karşısında puan alarak moral bulmak istiyor. Real Madrid ise La Liga'daki başarısını Copa Del Rey ile taçlandırmanın peşinde. İşte Talavera-Real Madrid maçı detayları...

Talavera-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Talavera-Real Madrid maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Talavera-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Talavera-Real Madrid maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.