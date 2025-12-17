CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Talavera-Real Madrid maçı CANLI YAYIN detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Talavera-Real Madrid maçı CANLI YAYIN detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Talavera, Copa Del Rey'in ilk maçında, La Liga'nın güçlü ekibi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. İspanya'nın 3. ligi Primera Lig RFEF Grup 1'de mücadele eden ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında sürpriz puan arayacak. Real Madrid ise La Liga'da zirveyi Barcelona'ya kaptırmasının ardından bu sezondaki 2. mağlubiyetini evinde, Celta Vigo'ya karşı aldı. Kral Kupası'nı kazanarak ligde de iddiasını kanıtlamak isteyen Arda Güler'li konuk ekip, mutlak 3 puan hedefliyor. Peki Talavera-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 14:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talavera-Real Madrid maçı CANLI YAYIN detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Talavera-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Talavera, Kral Kupası son 32 turunda La Liga'nın devlerinden Real Madrid'i konuk ediyor. Bulunduğu ligde 15 puanla 19. sıraya yerleşerek düşme hattında yer alan Talavera, Kral Kupası'nda güçlü rakibi karşısında puan alarak moral bulmak istiyor. Real Madrid ise La Liga'daki başarısını Copa Del Rey ile taçlandırmanın peşinde. İşte Talavera-Real Madrid maçı detayları...

Talavera-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Talavera-Real Madrid maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Talavera-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Talavera-Real Madrid maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - İdefix
G.Saray'dan Griezmann bombası!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Juventus'ta Kenan krizi!
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta Kenan krizi! Juventus'ta Kenan krizi! 15:17
G.Saray'dan Griezmann bombası! G.Saray'dan Griezmann bombası! 15:13
Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi! Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi! 15:05
Newcastle United-Fulham maçı tüm detayları! Newcastle United-Fulham maçı tüm detayları! 14:51
F. Karagümrük-İstanbulspor | CANLI F. Karagümrük-İstanbulspor | CANLI 14:49
Manchester City-Brentford maçı hangi kanalda? Manchester City-Brentford maçı hangi kanalda? 14:42
Daha Eski
F.Bahçe'ye Lewa şoku! Yeni adresi... F.Bahçe'ye Lewa şoku! Yeni adresi... 14:31
Talavera-Real Madrid maçı izleme bilgisi! Talavera-Real Madrid maçı izleme bilgisi! 14:27
Özbek müjdeyi verdi: 100 yıllık proje Özbek müjdeyi verdi: 100 yıllık proje 14:17
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü 14:14
Racing Santander-Villarreal maçı saat kaçta? Racing Santander-Villarreal maçı saat kaçta? 14:05
Albacete-Celta Vigo Albacete-Celta Vigo 13:51