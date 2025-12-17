Galatasaray'da Mauro Icardi'nin menajerinden Fenerbahçe yanıtı!

Icardi'nin menajeri, oyuncuya ilk teklifin Fenerbahçe'den yapıldığı iddiasına yanıt verdi. İşte o sözler: "İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. Mauro o dönemde PSG'deki yerini kazanmak istiyordu. Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu." dedi.