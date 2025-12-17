CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'nin menajerinden Fenerbahçe yanıtı!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin menajerinden Fenerbahçe yanıtı!

Mauro Icardi'nin menajeri, Arjantinli golcünün transfer süreci hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu. İlk temasın Galatasaray'dan geldiğini açıklayan yıldız futbolcunun menajeri, Fenerbahçe yanıtı ile gündem oldu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 16:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin menajerinden Fenerbahçe yanıtı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri, 32 yaşındaki futbolcunun transfer süreci hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin menajerinden Fenerbahçe yanıtı!

Icardi'nin menajeri, oyuncuya ilk teklifin Fenerbahçe'den yapıldığı iddiasına yanıt verdi. İşte o sözler: "İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. Mauro o dönemde PSG'deki yerini kazanmak istiyordu. Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu." dedi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin menajerinden Fenerbahçe yanıtı!

Sonrasında Fenerbahçe'den de teklif geldiğini ve bu teklifi değerlendirdiklerini söyleyen menajer, "Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm. Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir." sözlerini sarf etti.

G.Saray'dan Griezmann bombası!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
Adalı son noktayı koydu! Rafa Silva...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye ile Katar Futbol Federasyonu arasında İş Birliği Anlaşması! Türkiye ile Katar Futbol Federasyonu arasında İş Birliği Anlaşması! 17:25
Süper Lig ekibinde ayrılık! Süper Lig ekibinde ayrılık! 17:13
F.Bahçe'de 2 imza birden! F.Bahçe'de 2 imza birden! 17:08
Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! 16:46
Adalı son noktayı koydu! Rafa Silva... Adalı son noktayı koydu! Rafa Silva... 16:18
TFF açıkladı! Kış transfer dönemi tarihi... TFF açıkladı! Kış transfer dönemi tarihi... 16:03
Daha Eski
Adalı'dan Muçi açıklaması! Adalı'dan Muçi açıklaması! 15:45
"Serhat Albayrak ve Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum" "Serhat Albayrak ve Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum" 15:24
Juventus'ta Kenan krizi! Juventus'ta Kenan krizi! 15:17
Trabzonspor-Alanyaspor maçından detaylar! Trabzonspor-Alanyaspor maçından detaylar! 15:16
G.Saray'dan Griezmann bombası! G.Saray'dan Griezmann bombası! 15:13
Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi! Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi! 15:05