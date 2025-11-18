CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM 2025 PUAN DURUMU💥Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM 2025 PUAN DURUMU💥Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 18 Kasım 2025 Salı günü ekranlara geldi. Bugünkü bölümde gelinler, kayınvalideler karşısında en lezzetli yemekleri hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta 18 Kasım 2025 puan durumu ve günün birincisi hakkında detayları merak etti. Peki, 18 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 09:16 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 09:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM 2025 PUAN DURUMU💥Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 18 Kasım 2025 bölümünde gelinler, kayınvalideler önünde hünerlerini sergiledi. Puanlama sonucunda günün birincisi kim oldu? sorusu izleyiciler tarafından merak edildi. Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu açıklamasıyla birlikte, en yüksek puanı alan gelin ve yarışmadaki genel sıralama da netleşti. İzleyiciler merakla Gelinim Mutfakta 18 Kasım puan durumu ve günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını aradı. Peki, 18 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Bugün kim birinci oldu, bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA BÖLÜMLER LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANLAR LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 altın bileziği kazanan gelin Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 14 Kasım Cuma günü Mihriban elendi.

Bursa Damat Paçası yemeği tarifi! Devamını Oku BUNU DA OKU

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

D&R - KİTAP
F.Bahçe'den Alvarez operasyonu! Yönetim harekete geçti
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Buruk izin verdi
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Alvarez operasyonu! Yönetim harekete geçti F.Bahçe'den Alvarez operasyonu! Yönetim harekete geçti 09:50
Bulgaristan-Gürcistan maçı ne zaman? Bulgaristan-Gürcistan maçı ne zaman? 09:45
Yıldız isim F.Bahçe'ye geri dönüyor! Yıldız isim F.Bahçe'ye geri dönüyor! 09:23
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Buruk izin verdi G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Buruk izin verdi 09:23
İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! 09:14
Osimhen derbiye yetişecek mi? İşte son durumu Osimhen derbiye yetişecek mi? İşte son durumu 08:56
Daha Eski
Türkiye - İspanya muhtemel 11’ler! Türkiye - İspanya muhtemel 11’ler! 08:40
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:15
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:15
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 01:15
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 01:15