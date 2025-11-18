Bursa Damat Paçası yemeği nedir, nasıl yapılır, içerisinde neler vardır?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Osmanlı mutfağının izlerini taşıyan Bursa'nın ünlü Damat Paçası, hem lezzeti hem de ardındaki gelenekle şehirde yeniden ilgi odağı oldu. Yeni tatlar arayan kişilerin sıkça şunları araştırıyor, ''Bursa Damat Paçası yemeği nedir,nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' Peki, Bursa Damat Paçası yemeğinin tarifi nedir, malzemeleri nelerdir? Haberimizin devamında...

BURSA DAMAT PAÇASI YEMEĞİ İÇİN MALZEMELER

4 adet tavuk but ( yada 1 adet tam tavuk)

2 litre su ( su bolca olmalı)

1 adet defne yaprağı

Karabiber

3 adet yufka

9 yemek kaşığı sıvı yağ

SOSU İÇİN MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un ( tepeleme)

2 su bardağı yoğurt

3-4 su bardağı tavuk suyu

1 adet yumurta

4-5 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı sirke ( 3 kaşık koydum)

Tuz ve karabiber ( miktarlarını siz belirleyin)

YEMEĞİN ÜST YAĞLI SOSU İÇİN MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1-2 çay kaşığı toz kırmızıbiber

BURSA DAMAT PAÇASI YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

1- Tavukları 2 litre su ( bol su ile haşlamalısınız) 1 adet defne yaprağı ve karabiber eşliğinde kemiklerinden ayrılacak şekilde haşlayın…

2- haşlanan tavuk etlerini derilerinden ve kemiklerinden ayırarak biraz didikleyin…

3- etlerin üstünü kapatın etler bir köşede sıcak şekilde beklesinler..kalan tavuk suyunu da süzgeç ile başka bir tencereye süzün.

4- Not : tavuklar haşlanırken haşlama suyuna tuz atmayın…neden? bu haşlama suyu ile yumurtalı yoğurtlu sos yapacağız tuz yoğurtlu,yumurtalı sosu kesmesin diye.

5- Fırınınızı 200 derecede ısıtmaya başlayın.

6- Not : Fırını yemek sonlanana kadar söndürmeyeceğiz, çünkü devamlı fırına bir şeyler sürüp çıkartacağız, fırın sıcak olmalı ısısını kaybetmemeli.

7- Yemeği yapacağınız tepsiyi güzelce yağlayın, şimdi yufkaların her birini tezgaha yayın ve yufkaların her birini 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile güzelce yağlayın.

8- yağladığınız yufkaları genişçe parçalar halinde bölün ( gelişigüzel) ve bölünmüş yağlı yufka parçalarını yağlanmış tepsiye güzelce döşeyin.

9-tepsiye döşenmiş hazır yufkaları fırına verin ve güzelce kızartın…( kızarmış yufkaları ters çevirip yufkaların altlarını da kızartabilirsiniz alt-üst kızarmış şekilde)

10- Yufka kızarırken siz bir taraftan sosunuzu hazırlayın…

11-Sos için gerekli olan malzemelerden tereyağ,sıvı yağ ve unu kokuları çıkana kadar kavurun…

12- kavurduğunuz unu soğutun, soğuyan una sos için gerekli olan diğer malzemeleri yani yumurta, yoğurdu ekleyin ve hepsini güzelce karıştırın bu karışımı ocak üstüne alın.

13- karışımı çırpma teli ile karıştırın..karışım pıt pıt atmaya başlayınca karışıma 3-4 su bardağı tavuk suyu ( yufkaları ıslatacak kadar) ekleyin, hepsini güzelce ocak üstünde pişirin.

14- ÖNEMLİ NOT :karışımın içine ilk başlarda tuz,sirke,sarımsak eklemeyeceğiz bunları sos pişince son aşamalara doğru ekleyeceğiz).

15- Sos pişti muhallebi kıvamına geldi sosu ocaktan almanıza 5 dakika kaldı şimdi sosa sirke ve rendelenmiş,dövülmüş sarımsağı da ekleyin.

16- en son aşamada ocağı kapartmadan 2 dakika önce de sosa tuz ve karabiberini ekleyin… 2-3 dakika sonra ocağı kapatın..sosun bir tadına bakın eksik bir şey varsa ekleyin.

17- Bu arada yufkalar kızardı, yufkaları tezgaha aldınız şimdi yufkaların üstüne her yerine 3-4 su bardağı tavuk suyu dökün..sonra tepsiyi yine fırına sürün 5-7 dakika kadar yufkalar fırında tavuk suyunu çeksin,yufkalar güzelce yumuşasın, ( işlem sırasında fırının kapağını kapatmayı unutmayın)

18- Tavuk suyunu çekerek yumuşamış yufka tepsisini tezgaha alın, yufkaların üstüne daha önceden hazırlamış olduğunuz tavuk etlerini döşeyin..en son aşamada tavukların üstünü çok hafif tuzlayın ve biberlerin.

19- En son olarak da tavukların üstüne hazırladığımız yoğurtlu sosu dökün yayın ve tepsiyi sıcak fırına verin.

20- Sıcak fırında yemeğinizi 15-20 dakika kadar pişirin.