GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM 2025 PUAN DURUMU💥Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 19 Kasım 2025 bölümünde gelinler, kayınvalideler önünde hünerlerini sergiledi. Puanlama sonucunda günün birincisi kim oldu? sorusu izleyiciler tarafından merak edildi. Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu açıklamasıyla birlikte, en yüksek puanı alan gelin ve yarışmadaki genel sıralama da netleşti. İzleyiciler merakla Gelinim Mutfakta 19 Kasım puan durumu ve günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını aradı. Peki, 19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Bugün kim birinci oldu, bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün kazanan gelini Nursima oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 altın bileziği kazanan gelin Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 14 Kasım Cuma günü Mihriban elendi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.