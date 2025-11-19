Mardin’in meşhur etli soğan dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mardin mutfağının kendine has aromalarını taşıyan üsüllü soğan dolması, yüzyıllardır süregelen geleneksel bir lezzet olarak bölgenin kültürel zenginliğini en güzel şekilde yansıtan yöresel yemeklerden biridir. Yeni tatlar arayan gurmeler, ''Mardin etli soğan dolması nedir, nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?'' diye araştırıyor. Peki, Mardin etli soğan dolması nedir, nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

ETLİ SOĞAN DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Etli Soğan Dolması İçin:

👉4 Adet kuru soğan

Etli Soğan Dolması İç Harcı İçin:

👉300 gram dana döş eti

👉5 yemek kaşığı pirinç

👉1/2 demet maydanoz

👉1/2 yemek kaşığı biber salçası

👉1,5 çay kaşığı tuz

👉1 tutam karabiber

👉1 tutam pul biber

👉1 tutam toz kırmızı biber

👉1 tutam kuru nane

👉1 tutam sumak

👉1 tutam yenibahar

👉1 tutam kimyon

👉5 yemek kaşığı nar ekşisi

👉1/2 çay bardağı zeytinyağı

Etli Soğan Dolması Sosu İçin:

👉2 tatlı kaşığı biber salçası

👉2 tatlı kaşığı domates salçası

👉2 diş sarımsak

👉1 çay kaşığı tuz

👉1 tutam toz kırmızı biber

👉1 tutam sumak

👉1/2 çay bardağı nar ekşisi

👉1/2 çay bardağı zeytinyağı

👉1,5 su bardağı sıcak su

ETLİ SOĞAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

🧅Etli soğan dolması için ilk olarak soğanları soyup altından ve üstünden keserek düzleyin. Soğanların ortasını geçmeden dikine bir kesik atın ve kaynar tuzlu suda 10-15 dakika haşlayın. Haşlanan soğanları sudan alın, süzün ve 15 dakika bekletin.

🥄Soğanları yaprak yaprak ayırıp içlerindeki zarları da ayırın. Soğanların ortalarında kalan küçük kısımları harçta kullanmak için bekletin.

🌿İç harç için pirinçleri yıkayıp süzün, maydanozun sadece yapraklarını ayırıp toz haline gelene kadar doğrayın. Ayırdığınız soğan içlerini de ufak küpler halinde doğrayın.

🥣Geniş bir kasede kıyma, pirinçler, maydanoz, doğranmış soğanlar, tuz, baharatlar, salçalar, nar ekşisi ve zeytinyağını yoğurarak karıştırın.

🫕Her bir haşlanmış soğanın içine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar harç koyup yuvarlayarak sarın. Harcın fazlası dışına çıkacaktır, koparıp alın.

🧺Dolmaları aralarında fazla boşluk kalmayacak ve birleşme yerleri altta kalacak şekilde tepsiye dizin.

💧Sos malzemelerini bir kasede çırparak karıştırın. Sosu dikkatlice tüm soğanların üzerinden gezdirip tepsiye dökün.

🔥Soğan dolmalarının üzerine ıslatılmış yağlı kağıt kapatıp 200 derecelik sıcak fırında pişmeye bırakın. İlk 30 dakikanın ardından soğanları kontrol edip, yumuşadılarsa kağıdı üstlerinden alın. Ardından soğanlar renk alana kadar 15-20 dakika daha pişirin.

🍽️Fırından çıkan soğan dolmalarını oda sıcaklığında 10-15 dakika dinlendirip servis tabağına alın. Tepside kalan sosu dolmaların üzerine gezdirip dilerseniz kıyılmış maydanoz da ekleyerek servi edebilirsiniz. Etli soğan dolması hazır. Afiyet olsun.

ETLİ SOĞAN DOLMASI TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Dolmaların dağılmaması için kaynama şiddetini düşük tutun.