Gelinim Mutfakta kim kazandı? 20 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 20 Kasım 2025 Perşembe yayınlanan bölümde gelinler, kayınvalidelerinin karşısında en lezzetli ve özenli yemekleri hazırlamak için ter döktü. Yarışmanın temposu ve rekabeti izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, herkes günün sonunda kimin birinci olduğunu merak etti. Bölümde yapılan puanlamalar, gelinlerin performansını ortaya koyarken, günün kazananı ve liderliği ele alan isim de netleşti. Peki, 20 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Bugün hangi gelin birinci oldu? İşte, 20 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu...

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 11:21
Gelinim Mutfakta'nın 20 Kasım 2025 Perşembe günü yayınlanan bölümünde rekabet, her zamanki gibi üst seviyede yaşandı. Gelinler, kayınvalidelerin dikkatli bakışları altında en iyi tabağı çıkarabilmek için kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler de günün sonunda kimin zirveye yerleştiğini merakla takip etti. Programa ilgi gösteren izleyiciler, "20 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı?" ve "Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?" gibi soları araştırmayı sürdürüyor. İşte, 20 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kazananı ve bölüme dair merak edilenler...

gelinim mutfakta

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

20 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın kazanan gelin henüz belli olmadı. Haberimiz Gelinim Mutfakta kazananı belli olduktan sonra güncellenecektir.

gelinim mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün kazanan gelini Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 altın bileziği kazanan gelin Tuğba oldu.

gelinim mutfakta bugün kim 1. oldu

GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 14 Kasım Cuma günü Mihriban elendi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel kimdir?

A slı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

