Gelinim Mutfakta kim kazandı? 20 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın 20 Kasım 2025 Perşembe günü yayınlanan bölümünde rekabet, her zamanki gibi üst seviyede yaşandı. Gelinler, kayınvalidelerin dikkatli bakışları altında en iyi tabağı çıkarabilmek için kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler de günün sonunda kimin zirveye yerleştiğini merakla takip etti. Programa ilgi gösteren izleyiciler, "20 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı?" ve "Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?" gibi soları araştırmayı sürdürüyor. İşte, 20 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kazananı ve bölüme dair merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

20 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın kazanan gelin henüz belli olmadı. Haberimiz Gelinim Mutfakta kazananı belli olduktan sonra güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün kazanan gelini Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 altın bileziği kazanan gelin Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 14 Kasım Cuma günü Mihriban elendi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

A slı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.