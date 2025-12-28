CANLI SKOR ANA SAYFA
Kenan Yıldız'a hocasından flaş övgü! "O benim oğlum gibi"

Kenan Yıldız'a hocasından flaş övgü! "O benim oğlum gibi"

Serie A’da Juventus, Pisa deplasmanında 2-0 kazanırken milli yıldız Kenan Yıldız son dakikada attığı golle galibiyeti perçinledi. Teknik direktör Luciano Spalletti, genç oyuncu için “O benim oğlum gibi” dedi ama sorumluluk vurgusunu da ihmal etmedi. İşte Spaletti'nin açıklamaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 09:26
Kenan Yıldız'a hocasından flaş övgü! "O benim oğlum gibi"

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Pisa ile Juventus karşı karşıya geldi. Arena Garibaldi'de oynanan mücadeleyi Juventus 2-0 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 73. dakikada Kalulu ve 90+2'de Kenan Yıldız'dan geldi.

Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alan Juventus puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Sezonun 8. yenilgisini alan Pisa ise 11 puanla 19. basamakta kaldı. Juventus gelecek hafta Lecce'yi ağırlayacak; Pisa ise Genoa deplasmanına çıkacak.

KENAN YILDIZ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

90+2. dakikada gelişen Juventus atağında Fabio Miretti'nin şık çalımının ardından ceza sahasında topla buluşan Kenan Yıldız, boş kaleye gönderdiği topuyla farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 90+4'te yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Genç yıldız istatistikleriyle de öne çıktı: 58 kez topla buluştu, 37 pasın 36'sında isabet sağladı (%97). Denediği 4 uzun pasın tamamı adresini bulurken, 3 şutundan biri gole dönüştü. Girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kazandı.

SPALLETTI'DEN HEM ÖVGÜ HEM UYARI

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, maç sonrası Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Oyuncular davranışlarıyla oyunu değiştirir. İlk yarıda hücum kalitemiz düşüktü; özellikle 10 numara rolünde sorumluluk almak zordu. Kenan'ın bu sorumlulukları üstlenmesi gerekiyor."

"Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum. Her an oyunun seyrini değiştirebileceğini biliyorum. Onun hazırlığına ve karakterine güvenim tam. Ona bağırabilirim; çünkü bizim 10 numaramız olduğunu biliyor. Uyum içinde çalışıyoruz ve söylediklerime dikkat etmesi gerekiyor."

