Arda Güler ile Yiğit Efe Demir karda top oynadılar

Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid’in yıldız oyuncularından milli futbolcu Arda Güler, tatil için geldiği memleketi Bolu’daki Gölcük Tabiat Park'ında kar yağışı altında Fenerbahçe'nin futbolcusu Yiğit Efe Demir ile karda top oynadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 01:25
Real Madrid'in yıldız oyuncularından milli futbolcu Arda Güler, tatil için geldiği memleketi Bolu'daki Gölcük Tabiat Park'ında kar yağışı altında Fenerbahçe'nin futbolcusu Yiğit Efe Demir ile karda top oynadı.

Bölgede etkili olan kar yağışını fırsat bilen Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile birlikte dışarı çıkarak beyaz örtü üzerinde futbol oynadı. Neşeli anların yaşandığı o dakikaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Güler, videoya "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notunu düştü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

