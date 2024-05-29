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FODULA TARİFİ | Fodula (Ekmek Dolması) nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Ekmek Dolması olarak da bilinen Fodula, Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de adı geçen ve kökeni Osmanlı tarihine dayanan bu nefis lezzet, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki Fodula (Ekmek Dolması) nasıl yapılır? İşte fodula malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:20 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:40
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FODULA TARİFİ | Fodula (Ekmek Dolması) nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

FODULA TARİFİ | Lezzetli bir Osmanlı yemeği olan Fodula, ekmeğin içine konan kıymalı harcıyla damak çatlatıyor. Ramazan pidesine benzer biçimde ince, fazla mayalanmış özsüz hamurdan yapılan Fodula hamurun yumuşaklığı sayesinde kolaylıkla kopmaktadır. Evinde bu lezzeti denemek isteyenler arama motorlarında Fodula tarifi araştırıyor. Peki Fodula nasıl yapılır? İşte fodula malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

FODULA (EKMEK DOLMASI) NASIL YAPILIR?

Fodula malzemeleri

Hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 paket instant maya (10 gram)
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

  • 1 adet yuvarlak tam buğday ekmeği
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet yemeklik doğranmış soğan
  • 400 gram dana kuşbaşı eti
  • 2 adet küp doğranmış havuç
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı rezene
  • 1 çay kaşığı anason
  • 2 su bardağı su
  • 2 adet kabukları soyulmuş ve doğranmış domates

Üzeri için:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı adaçayı

Fodula yapılışı

  • Ilık suyu bir kaba alın ve içine şekeri ekleyip karıştırın. Maya ekleyip 5-10 dakika aktifleşmesi için bekleyin.
  • Unu geniş bir yoğurma kabına alın. Ortasını havuz şeklinde açarak mayalı suyu ve zeytinyağını ekleyin.
  • Tuzu ekleyip tüm malzemeleri karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun.
  • Hamuru top haline getirin ve üzerini temiz bir bezle örtüp ılık bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
  • Mayalanan hamuru tekrar yoğurup havasını alın. Hamuru yuvarlak bir ekmek şeklinde şekillendirin.
  • Üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika daha dinlendirin.
  • Fırını 200 dereceye ısıtın. Ekmek hamurunun üzerine bıçakla birkaç kesik atın ve önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.
  • Pişen ekmeği fırından çıkarıp soğuması için bir tel ızgara üzerine alın.
  • Ekmek soğumaya bırakıldıktan sonra bir tencerede sıvı yağ ile soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Kuşbaşı etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Havuç ve bezelyeleri ekleyip 2 dakika kadar kavurun.
  • Tuz, rezene, anason, su ve doğranmış domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin.
  • Yuvarlak tam buğday ekmeğinin üst kısmını kapak olacak şekilde kesin ve içini çıkarın.
  • Hazırladığınız etli karışımı ekmeğin içine doldurun ve fırın tepsisine yerleştirin.
  • Küçük bir tavada tereyağını kızdırıp adaçayı ile beraber kavurun.
  • Ekmeğin kapağını kapatın ve üzerine adaçaylı tereyağını sürün.
  • 175 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Fodula püf noktaları

  • İlk mayalanmadan sonra hamurun havasını almak için yoğurun ve tekrar mayalandırın. Bu işlem ekmeğin daha yumuşak olmasını sağlar.
  • İç harcı (etli karışım) ekmeğin içine yerleştirirken ekmeğin bütünlüğünü bozmamaya özen gösterin. Harcı düzgün yerleştirerek her yere eşit dağılmasını sağlayın.
  • Ekmeğin üzerine tereyağı sürmek hem lezzet katacak hem de ekmeğin daha parlak ve çıtır olmasını sağlayacaktır.

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