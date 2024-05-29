GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...
Son dakika spor haberleri: 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması da şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un yönetime verdiği rapor doğrultusunda kadroda kesin olarak olmayacak 9 futbolcu belli oldu. İşte o isimler ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'ı üst üste 2 yıl Süper Lig'de şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk, 2024-25 sezonu için kolları sıvadı.
MATHIAS ROSS
SERGIO OLIVEIRA
CARLOS VINICIUS
ALEXANDRU CICALDAU
TETE
TANGUY NDOMBELE
LEO DUBOIS
WILFRIED ZAHA
SERGE AURIER
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