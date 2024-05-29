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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

Son dakika spor haberleri: 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması da şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un yönetime verdiği rapor doğrultusunda kadroda kesin olarak olmayacak 9 futbolcu belli oldu. İşte o isimler ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 08:54
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 9 futbolcuyu gözden çıkardı. Okan Buruk'un hazırladığı rapora göre 9 oyuncu gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

Galatasaray'ı üst üste 2 yıl Süper Lig'de şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk, 2024-25 sezonu için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

Sezonun sona ermesiyle birlikte takımla ilgili rapor hazırlayan Okan Buruk, Milliyet'in haberine göre 9 futbolcuyu gözden çıkardı. Özellikle yabancı futbolcularla ilgili radikal kararlar alınacağı belirtilen haberde Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği isimler şöyle:

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

MATHIAS ROSS

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

SERGIO OLIVEIRA

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

CARLOS VINICIUS

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

ALEXANDRU CICALDAU

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

TETE

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

TANGUY NDOMBELE

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