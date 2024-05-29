GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacakların listesini yönetime sundu! Tam 9 futbolcu...

Sezonun sona ermesiyle birlikte takımla ilgili rapor hazırlayan Okan Buruk, Milliyet'in haberine göre 9 futbolcuyu gözden çıkardı. Özellikle yabancı futbolcularla ilgili radikal kararlar alınacağı belirtilen haberde Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği isimler şöyle: