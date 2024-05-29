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Polonya Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den 3 futbolcu yer aldı

Son dakika spor haberleri...Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası açıklandı. Kadroda Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek de yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:16
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Polonya Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den 3 futbolcu yer aldı

Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosu açıklandı.

Polonya Milli Takımı Teknik Direktör Michal Probierz'in, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek şampiyona için belirlediği 29 kişilik geniş aday kadro duyuruldu.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek de kadroda yer aldı.

Öte yandan Polonya'nın Pogon Szczecin takımında forma giyen Sivasspor'un eski oyuncusu Kamil Grosicki, Euro 2024 ile birlikte 4. kez büyük bir turnuvada forma giymiş olacak.

Polonya'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nice), Olivier Zych (Puszcza Niepolomice), Lukasz Skorupski (Bologna)

Defans: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Pawel Dawidowicz (Verona), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Orta saha: Przemysław Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Damian Szymanski (AEK), Michal Skoras (Club Brugge), Nikola Zalewski (Roma), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Bartosz Slisz (Atlanta), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Kacper Urbanski (Bologna), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Adam Buksa (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piatek (Başakşehir), Kamil Swiderski (Verona)

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