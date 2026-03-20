Galatasaray'ın istediği yıldızlara Juventus kancası!
Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Cimbom kadrosuna katacağı dünya yıldızı futbolcularla taraftarlarını coşturmak isterken transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda elediği Juventus'un, Cimbom'un listesindeki o isimler için devreye girebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 19:20
Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda yaz transfer döneminde yöneleceği isimleri belirleyen Galatasaray, listesinin üst sıralarına Manchester City'den Bernardo Silva'yı ve Bayern Münih'ten Leon Goretzka'yı yazmıştı.
Orta sahasını dünya yıldızı bir isim ile güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılara bu iki transferde Juventus rakip oldu. Serie A ekibinin Bernardo Silva için sunduğu teklif ortaya çıktı. Portekizli oyuncudan olumlu yanıt gelmemesi durumunda ise Goretzka'ya yönelecekler. İşte transfer yarışında yaşanan sıcak gelişmeler...
aspor.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre Luciano Spalletti'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Juventus yönetimi, 31 yaşındaki yıldız futbolcu için 3+1 yıllık cesur bir teklif sundu.
Ayrıca Portekizli 10 numaranın menajerine transferde her şeyi yapmaya hazır olduklarını ileten İtalyan temsilcisi, tecrübeli isim için maaş pazarlıklarını yıllık 7-8 milyon euro'dan başlatmaya hazır.
Juventus bu transferde Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve MLS ekipleri ile yarışacak. Barcelona ve Benfica'nın da radarında bulunan yıldız oyuncunun kararını nisan sonundan önce vermesi beklenmiyor.
Öte yandan Bernardo Silva'da mutlu sona ulaşamama durumunda Juventus'un yöneleceği diğer isim, aynı zamanda sarı-kırmızılıların da transfer listesinde yer alan Leon Goretzka.
Alman orta saha da Bernardo gibi sezon sonunda takımı ile olan sözleşmesi sona erecek ve serbest oyuncu statüsünde olacak yıldız isimlerden biri. İki tecrübeli futbolcu için yaz transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.
Bernardo Silva'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. 2018'den bu yana Bayern Münih formasını terleten Goretzka'nın ise güncel piyasa değeri 15 milyon euro. İki yıldız ismin bu sezon takıma sundukları katkı ise şu şekilde...
Bernardo Silva: 41 maç (2.947 dakika), 3 gol, 5 asist
Leon Goretzka: 36 maç (1.688 dakika), 2 gol, 1 asist