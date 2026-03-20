Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan müsabakaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 20:03 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 20:26
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları, hafta içerisinde oynanan karşılaşmalarla geçildi. TFF, 27. haftada oynanan karşılaşmaların ardından YouTube hesabından müsabakaların VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Marco Asensio'nun elle oynadığı gerekçesiyle çalınan penaltı pozisyonunun VAR konuşmaları:

VAR hakemi Erkan Engin: VAR konuşuyor...

Kadir Sağlam: Dinliyorum.

VAR hakemi Erkan Engin: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk, bu açı. Temas anını göstereceğim, eli kafasının üzerinde.

Kadir Sağlam: Evet, geldim. Evet, teması görüyorum. Eller yukarıda. Evet, tamam. Bu görüntü yeterli benim için, penaltı veriyorum.

SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA OYNANAN MAÇLARIN VAR KAYITLARI

