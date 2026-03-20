Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları, hafta içerisinde oynanan karşılaşmalarla geçildi. TFF, 27. haftada oynanan karşılaşmaların ardından YouTube hesabından müsabakaların VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Marco Asensio'nun elle oynadığı gerekçesiyle çalınan penaltı pozisyonunun VAR konuşmaları:

VAR hakemi Erkan Engin: VAR konuşuyor...

Kadir Sağlam: Dinliyorum.

VAR hakemi Erkan Engin: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk, bu açı. Temas anını göstereceğim, eli kafasının üzerinde.

Kadir Sağlam: Evet, geldim. Evet, teması görüyorum. Eller yukarıda. Evet, tamam. Bu görüntü yeterli benim için, penaltı veriyorum.

