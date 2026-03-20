Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool'a elenmesi sonrası Arne Slot, Brighton maçı öncesi İngiliz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 18:29
Açıklamalarına eklemeler yapan tecrübeli teknik adam, "Bunu bu sezon karşılaştığımız çoğu takımla kıyaslayamazsınız. Belki momentumu kırmaya çalışıyorlardı ama aynı zamanda pres yapmak ve topu oyuna sokmak isteyen bir Galatasaray takımıyla karşılaştık, bizimle mücadele etmek istediler." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ı öven açıklamalarda bulunduktan sonra Slot, sarı-kırmızılılar ile oynanan maçta yedek bıraktığı Joe Gomez ve gelecek Brighton maçı hakkında konuşmasına devam etti.
