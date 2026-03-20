CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool'a elenmesi sonrası Arne Slot, Brighton maçı öncesi İngiliz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 18:29
Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya geldi. Anfield'da 4-0'lık mağlubiyetten sonra toplam 4-1'lik skorla turnuvaya veda eden taraf Galatasaray oldu.

Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Premier Lig'de oynayacakları Brigton Hove-Albion maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Hollandalı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynadıkları Galatasaray hakkında konuştu.

Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!

Slot, "Türkiye'de şampiyon olduğu için iki takım arasında genelde daha iyi olan taraf olmaya alışkın bir Galatasaray ile karşılaştık" sözleriyle gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!

Açıklamalarına eklemeler yapan tecrübeli teknik adam, "Bunu bu sezon karşılaştığımız çoğu takımla kıyaslayamazsınız. Belki momentumu kırmaya çalışıyorlardı ama aynı zamanda pres yapmak ve topu oyuna sokmak isteyen bir Galatasaray takımıyla karşılaştık, bizimle mücadele etmek istediler." ifadelerini kullandı.

Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ı öven açıklamalarda bulunduktan sonra Slot, sarı-kırmızılılar ile oynanan maçta yedek bıraktığı Joe Gomez ve gelecek Brighton maçı hakkında konuşmasına devam etti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! 18:09
Brezilya ekibi Fred'den vazgeçmiyor! Brezilya ekibi Fred'den vazgeçmiyor! 17:11
R. Betis'ten F.Bahçe'ye Amrabat müjdesi! R. Betis'ten F.Bahçe'ye Amrabat müjdesi! 17:06
Derbi tarihleri belli oldu! Derbi tarihleri belli oldu! 16:50
Ümit Milli Futbol Takımımızın Hırvatistan maçının aday kadrosu açıklandı Ümit Milli Futbol Takımımızın Hırvatistan maçının aday kadrosu açıklandı 16:33
Galatasaray MCT Technic'in rakibi belli oldu! Galatasaray MCT Technic'in rakibi belli oldu! 16:17
Daha Eski
Skriniar hakkında Slovakya'dan flaş açıklama! Skriniar hakkında Slovakya'dan flaş açıklama! 15:49
F.Bahçe'ye Alvarez'den müjdeli haber! F.Bahçe'ye Alvarez'den müjdeli haber! 15:17
Serdal Adalı'dan Ramazan Bayramı mesajı Serdal Adalı'dan Ramazan Bayramı mesajı 14:43
PFDK’dan Beşiktaş’a para cezası PFDK’dan Beşiktaş’a para cezası 14:39
Marco Asensio'ya kötü haber! Marco Asensio'ya kötü haber! 14:28
Hollanda kadrosu açıklandı! Noa Lang... Hollanda kadrosu açıklandı! Noa Lang... 14:22