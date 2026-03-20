Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya geldi. Anfield'da 4-0'lık mağlubiyetten sonra toplam 4-1'lik skorla turnuvaya veda eden taraf Galatasaray oldu.

Slot, "Türkiye'de şampiyon olduğu için iki takım arasında genelde daha iyi olan taraf olmaya alışkın bir Galatasaray ile karşılaştık" sözleriyle gündem olacak açıklamalarda bulundu.