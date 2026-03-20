Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Slovakya Teknik Direktörü'nden flaş Milan Skriniar açıklaması!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemese de Slovakya Milli Takımı kadrosuna kendine yer bulan Milan Skriniar hakkında Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzona, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 15:49
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımının kadrosunda yer aldı. Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzona, düzenlediği basın toplantısında sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmeyen Skriniar'ın durumuna da açıklık getirdi. Calzona, "Milan oldukça ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle birlikte olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Cuma günü Slovakya'ya gelecek. En az bir maçta oynayabilmek istediğine inanıyor, ancak her iki maçta da oynayabilmeyi umuyor. Kendini toparlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Büyük oyuncuların davrandığı gibi davranıyor, en kısa sürede geri dönüp takıma yardımcı olmak istiyor. Bu iki maça hazır olmak için kariyerinin bir bölümünü riske attığını söyleyebiliriz." İfadelerini kullandı.

Slovakya Milli Futbol takımı 26 Mart Perşembe günü Kosova ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi ise Romanya'yı geçtiğimiz takdirde A Milli Futbol Takımımızın rakibi olacak.

