Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya ekibi La Laguna Tenerife'nin rakibi oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 16:17
Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi, İspanya'daki Badalona Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK (Yunanistan), La Laguna Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ve Unicaja (İspanya), seribaşı olarak kura çekimine girdi.

Grup ikincileri ALBA Berlin (Almanya), Asisa Joventut (İspanya), ERA Nymburk (Çekya) ile Galatasaray MCT Technic ise ikinci torbada yer aldı.

Galatasaray MCT Technic, çeyrek finalde La Laguna Tenerife ile eşleşti.

Çeyrek finalde ilk müsabakalar, 31 Mart ve 1 Nisan'da oynanacak. İki galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmelerde ilk maçlar, birinci torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.

Dörtlü Final organizasyonu ise İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Rytas Vilnius-ERA Nymburk

AEK-Asisa Joventut

La Laguna Tenerife-Galatasaray MCT Technic

Unicaja-ALBA Berlin

