Fenerbahçe'de o isim için flaş karar! Sözleşmesi uzatılacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Kanarya'da iç transferde de flaş bir karar alındı. Sarı-lacivertlilerde o ismin sözleşmesi yenilenecek. İşte detaylar..
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 18:09Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 18:26
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.
Kanarya bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, milli araya moralli bir şekilde girerken aynı zamanda Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesi hata yapmadı.
Fenerbahçe'de sahada bu gelişmeler yaşanırken diğer yandan yaz transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Kanarya'da kadro planlamaları kapsamında son olarak iç transferde flaş bir karar alındı.
Ederson'un olmadığı anlarda görev alan ve sergilediği performansla taraftarların takdirini kazanan Tarık Çetin'le yönetim masaya oturmaya hazırlanıyor.
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan gelen 29 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Tarık'ın kontratını uzatma kararı alan yönetim, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.
29 yaşındaki Tarık Çetin, Fenerbahçe ile Turkcell Süper Kupa'yı kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.
1.93'm'lik boya sahip olan file bekçisinin güncel piyasa değeri 600 bin Euro olarak gözüküyor.