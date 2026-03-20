Fenerbahçe'ye Edson Alvarez'den müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...
Fenerbahçe'ye sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Edson Alvarez'den müjdeli haber geldi. Meksikalı futbolcunun o tarihte İstanbul'a gelip Samandıra'da saha çalışmalarına başlamasının planlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 15:17
Bu isimlerden birisi ise Edson Alvarez'di.
Sarı-lacivertli kulüp, 17 Şubat tarihinde Alvarez'in ameliyat olduğunu açıklamıştı.
Son olarak Meksikalı futbolcudan Fenerbahçe'ye olumlu bir haber geldi.
Edson Alvarez'in tedavi sürecinin pozitif ilerlediği öğrenildi.
A Spor'un haberine göre 28 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip takıma katılacağı öne sürüldü.
Alvarez'in Samandıra'da yapılacak bazı testlerin ardından saha çalışmalarına başlamasının planlandığı belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da kalan haftalarda Alvarez'den faydalanmak istediği vurgulandı.
