Galatasaray sezon sonu Lucas Torreira ile vedalaşacak! İşte yıldız ismin ayrılık nedeni
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uruguaylı oyuncunun gelecek sezon sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusuydu. Torreira ise geleceği ile alakalı kararını verdi. İşte detaylar...
05 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira'nın sezon sonunda İstanbul'dan ayrılacağı iddia ediliyor.
Uruguaylı yıldızın, gitmek istemesinin sebebi olarak Devrim Özkan'dan ayrılması olarak gösterilmişti.
Bir başka iddia ise Galatasaray'ın yıldızının para için İstanbul'u terk edeceğiydi.
Ancak Torreira ne aşk acısı ne de para için Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Uruguaylı yıldız, ailesine daha yakın olmak için Galatasaray macerasını sonlandırmak ve Güney Amerika'ya gitmek istiyor.
Tecrübeli oyuncunun menajeri, Uruguay ve Arjantin Ligi takımlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.
Buradaki kulüplerin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Galatasaray'a resmi teklif sunması bekleniyor.