Brezilya ekibi Fred'den vazgeçmiyor! Yaz transfer döneminde...
Fenerbahçe'de ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Fred hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan o habere göre, futbolcunun yeni adresi ve muhtemel ayrılık tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 17:11
Brezilya ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı çok istediği ancak mali sebeplerden dolayı başarılı olamadığı Fred transferini yazın bitirmeyi hedeflediği belirtildi.
Bu doğrultuda yıldız ismin Atletico'ya transfer olma ihtimalinin perde arkasında giderek daha fazla konuşulduğu ifade edildi.
Fred'in de bu yaz Atletico Mineiro'ya imza atma olasılığını ciddi olarak değerlendirdiği kaydedildi. Bu haberin Fred'in yakın kaynakları tarafından da doğrulandığı aktarıldı.
Tüm bu gelişmeler ışığında Atletico Mineiro'nun, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta sahayı temmuz ayında transfer etme ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.