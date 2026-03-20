Real Betis'ten Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi! Panathinaikos'a attığı gol işleri değiştirdi

Sezon başında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a attığı gol sonrası İspanyol ekibinin Faslı futbolcunun bonservisini Fenerbahçe'den alıp almamak konusundaki soru işaretlerinin son bulduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 17:06
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Real Betis, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Panathinaikos'u sahasında 4-0 mağlup ederek toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

Maça damga vuran anlardan birisi de Fenerbahçe'den kiralık olarak İspanyol ekibinde forma giyen Sofyan Amrabat'ın 45+1. dakikada attığı gol oldu.

Attığı gol haricinde Amrabat, Panathinaikos karşısında 63 dakika sahada kaldığı süre boyunca iki takımın toplam topa sahip olma oranın %6,5'luk kısmında kendisi yer alırken ayrıca %94 isabetli pas oranıyla oynadı.

Faslı futbolcu oyundan çıkarken Real Betis taraftarları tarafından da alkışlandı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Amrabat hakkında Real Betis'in Fenerbahçe'den bonservisini alıp almamak konusunda kararsızlık yaşadığı ancak Faslı futbolcunun sakatlık dönüşünde Panathinaikos karşısında gösterdiği performans sonucunda İspanyol ekibinin tüm şüphelerini ortadan kaldırdığı öğrenildi.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Amrabat'ı 12 milyon euronun altında bir fiyata bırakmayı düşünmediği belirtilirken Real Betis cephesinin Amrabat'ın desteğiyle sarı-lacivertlilerin bonservis talebini düşürmeyi planladığı vurgulandı.

Haberin devamında 29 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye dönmek istemediği ve Real Betis'te mutlu olduğu öne sürüldü.

Transfermarkt verilerine göre Sofyan Amrabat'ın piyasa değeri 12 milyon euro.

Amrabat, bu sezon Real Betis formasını 12 maçta giyerken takımına 1 gollük katkı sağladı.

