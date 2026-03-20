Real Betis'ten Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi! Panathinaikos'a attığı gol işleri değiştirdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Real Betis, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Panathinaikos'u sahasında 4-0 mağlup ederek toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

Maça damga vuran anlardan birisi de Fenerbahçe'den kiralık olarak İspanyol ekibinde forma giyen Sofyan Amrabat'ın 45+1. dakikada attığı gol oldu.