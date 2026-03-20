Galatasaray'da Eray Yazgan: Bu işin peşini bırakmayacağız!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yazgan, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan maçta yaşananlarla ilgili konuştu.

Eray Yazgan, mücadelede parmağı kopan Noa Lang için İngiliz ekibinden herhangi bir özür gelmediğini açıkladı.

Eray Yazgan'ın açıklamaları şu şekilde:

"LIVERPOOL'DAN BİR ÖZÜR DAHİ GELMEDİ"

"Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır."

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Liverpool özür bile dememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor. Liverpool gibi bir kulübün önce sahasında yaşanan skandalın hesabını vermesi, gereken özrü de gecikmeksizin dile getirmesi gerekiyor. UEFA, Lang'ın sakatlandığı pozisyon hakkında bir soruşturma başlattı. Bizim de temaslarımız oldu. Bu işin peşini bırakmayacağız."

🦁 Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: İki gün önce oynadığımız karşılaşmada, ne yazık ki sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Futbolun doğasında bu tip sonuçlar da var. Önemli olan bu seviyelerde kalıcı olmak ve ne mutlu ki Galatasaray bunu başarmış vaziyette.