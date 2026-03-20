Fenerbahçe'den Abubacarr Sedi Kinteh sürprizi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Norveç ekibi Tromsö forması giyen Abubacarr Sedi Kinteh'i gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 20:14
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ABUBACARR SEDI KINTEH'E KANCA
NextAfrique'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Norveç ekibi Tromsö'de forma giyen 19 yaşındaki stoper Abubacarr Sedi Kinteh'e talip oldu.
11 TAKIM DAHA İSTİYOR
Haberde Gambiyalı savunma oyuncusuna sarı-lacivertlilerin dışında 11 takımın daha talip olduğu yazıldı.
Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Manchester United gibi devlerin yanı sıra Leipzig, Lazio, Al Ahli, Ajax, PSV, Porto ve Benfica'nın da genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.
30 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ
Norveç ekibinin Kinteh için en az 30 milyon Euro'luk bir beklentisi olduğu aktarıldı.
Abubacarr Sedi Kinteh, bu sezon Tromsö formasıyla çıktığı 2 maçta skor katkısı üretemedi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan 19 yaşındaki stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.