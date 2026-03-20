Osimhen'e büyük destek! Nijerya'da dualar edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelirken talihsiz bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, mücadele sırasında rakip savunmacı Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı.

AMELİYAT OLACAK MI?

Karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırılan Nijeryalı futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından kolu alçıya alınan Osimhen'in ameliyat olup olmayacağına ise önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı değerlendirmeler sonucunda karar verileceği açıklandı.

OSIMHEN İÇİN DUALAR EDİLDİ

Milli aranın başlamasıyla birlikte ülkesine dönen yıldız oyuncu için Nijerya'da da destek mesajları ve dualar yükseldi.

Osimhen'in sahalara dönüş tarihi yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.