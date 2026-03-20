Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Osimhen'e büyük destek! Nijerya'da dualar edildi.

Osimhen'e büyük destek! Nijerya'da dualar edildi.

Galatasaray cephesinde yıldız oyuncu Victor Osimhen'in yaşadığı talihsizlik sakatlık sonra Nijerya'da dualar edilmeye başlandı. Osimhen'in son durumu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 21:34


UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelirken talihsiz bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, mücadele sırasında rakip savunmacı Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı.

AMELİYAT OLACAK MI?

Karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırılan Nijeryalı futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından kolu alçıya alınan Osimhen'in ameliyat olup olmayacağına ise önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı değerlendirmeler sonucunda karar verileceği açıklandı.

OSIMHEN İÇİN DUALAR EDİLDİ

Milli aranın başlamasıyla birlikte ülkesine dönen yıldız oyuncu için Nijerya'da da destek mesajları ve dualar yükseldi.

Osimhen'in sahalara dönüş tarihi yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

