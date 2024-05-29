FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

Topçular, bu yarışta rakiplerinden hem el bolluğu hem de aksiyona geçme hızı olarak önde olup, Kadıoğlu'nu renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon harika işler yaptı. Çok yakından takip edildi ve onlarca rapor hazırlatıldı. Resmi teklif yapıldığı iddiaları da konuşuluyor. Çok yönlü bir oyuncu ve bu da Topçular'ın onu isteme sebeplerinin başında geliyor.