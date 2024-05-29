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FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu için İngiliz basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi. Haberin detayında milli futbolcuya yapılacak olan teklif resmen duyuruldu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:43
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla özellikle bu sezon oynadığı futbolla taraflı-tarafsız futbolseverlerin takdirini kazanan Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'den ayrılık vakti yaklaştı...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

İngiliz basınından JustArsenal'de yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre 'Topçular', uzun zamandır ilgilendikleri bilinen 24 yaşındaki milli yıldız için resmi teklifini kısa süre içerisinde iletecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

Üst düzey performansıyla başta İngiliz devi Arsenal olmak üzere; Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve La Liga'dan taliplerini artıran Kadıoğlu'na resmi teklif gelmesi de hayli yakın.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

YARIŞI KAZANMAK İSTİYORLAR

Haberde; Premier Lig'den Aston Villa'nın; Bundesliga'dan ise Borussia Dortmund'un teklif yapmaya hazırlandığı yetenekli bek için Arsenal'in elini çabuk tutmak istediği bilgisine yer verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

Topçular, bu yarışta rakiplerinden hem el bolluğu hem de aksiyona geçme hızı olarak önde olup, Kadıoğlu'nu renklerine bağlamak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

Fenerbahçe'de bu sezon harika işler yaptı. Çok yakından takip edildi ve onlarca rapor hazırlatıldı. Resmi teklif yapıldığı iddiaları da konuşuluyor. Çok yönlü bir oyuncu ve bu da Topçular'ın onu isteme sebeplerinin başında geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

PREMİER LİG SOMUT BİR OLASILIK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı: "Ferdi'nin Premier Lig'e transferi somut bir olasılık. Ferdi Kadıoğlu'nun her zaman çeşitli kulüplerle bağlantısı vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

Aston Villa ve Arsenal ile ilgili hikayeler vardı ancak henüz netlik yok. İngiltere transferi somut olasılık ancak biraz daha beklememiz ve hangi kulübün gerçekten bunu tercih edeceğini görmemiz lazım."

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Ferdi'nin transfer teklifini duyurdular

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı veren Ferdi'nin, piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

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