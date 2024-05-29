Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu için sarı-kırmızılılar devreye girdi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Kaleci Muslera, sol bek Köhn, santrafor Icardi ve 10 numara Mertens'in yeri garanti. Lucas Torreira ise tam bir sigorta. Ancak diğer mevkilerdeki tüm oyuncularla yolların ayrılması mümkün olabilir.
Bunun için de geniş alternatifli bir liste hazırlandı. Böylelikle olumsuz cevap alınan oyuncular sebebiyle zaman kaybedilmeyecek.
Okan Buruk'un istediği futbolcular arasında birbirinden yıldız isimler var. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan deneyimli teknik direktör 12 yabancı kuralına en iyi şekilde uyumluluk göstermek ve kadrosunu kaliteli tutmak amacında.
Tete'den istediği verimi alamayan Galatasaray'da Zaniolo da geldiği gibi satılacak. Sakatlığını atlattıktan sonra teklifler değerlendirilecek.
Ziyech alternatiflerden biri olarak kalacak ancak bu mevkiye yeni isim alınma konusunda Okan Buruk görüşlerini bildirdi.
Hedefteki futbolcu ise Beşiktaş'ın listesinde de yer alıyor.
Ancak Galatasaray devreye girerek bir anda rüzgarı lehine çevirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynama kozunu kullanan Aslan'da bu transfer için Derrick Köhn, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan büyük rol oynayacak.
Üç isim de sarı kırmızılı ekipte yaşadıkları deneyimi aktararak ikna etmeye çalışacak.
Aynı menajerlik şirketine bağlı 3 oyuncu üzerinden Cimbom bu işi bitirmek amacında. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, bu sezon Bundesliga ekibi Heidenheim formasıyla etkileyici bir sezon geçiren kanat oyuncusu Jan-Niklas Beste'yi gündemine aldı.
Takvim'in Sky Sports'tan derlediği habere göre; 25 yaşındaki Alman kanat oyuncusu ile Galatasaray'ın da dahil olduğu birçok dev kulüp ilgilenmeye başladı.
Haberde; Galatasaray'ın dışında Villarreal, Fiorentina, Genoa ve Everton'ın da Beste ile yakından ilgilendiği kaydedildi.
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