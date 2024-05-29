Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Kaleci Muslera, sol bek Köhn, santrafor Icardi ve 10 numara Mertens'in yeri garanti. Lucas Torreira ise tam bir sigorta. Ancak diğer mevkilerdeki tüm oyuncularla yolların ayrılması mümkün olabilir.

Bunun için de geniş alternatifli bir liste hazırlandı. Böylelikle olumsuz cevap alınan oyuncular sebebiyle zaman kaybedilmeyecek.