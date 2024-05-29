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Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu için sarı-kırmızılılar devreye girdi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:40
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Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Galatasaray tarihi bir mücadeleye sahne olan Trendyol 2023-2024 sezonunda 102 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Sarı kırmızılılar gerçekleştirdiği törenle Süper Kupa'yı da yanına eleyerek çifte zafer kutlaması gereçekleştirdi.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Öte yandan Cimbom, sezonun sona ermesiyle birlikte transfere yöneldi.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Kaleci Muslera, sol bek Köhn, santrafor Icardi ve 10 numara Mertens'in yeri garanti. Lucas Torreira ise tam bir sigorta. Ancak diğer mevkilerdeki tüm oyuncularla yolların ayrılması mümkün olabilir.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Bunun için de geniş alternatifli bir liste hazırlandı. Böylelikle olumsuz cevap alınan oyuncular sebebiyle zaman kaybedilmeyecek.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Okan Buruk'un istediği futbolcular arasında birbirinden yıldız isimler var. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan deneyimli teknik direktör 12 yabancı kuralına en iyi şekilde uyumluluk göstermek ve kadrosunu kaliteli tutmak amacında.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Tete'den istediği verimi alamayan Galatasaray'da Zaniolo da geldiği gibi satılacak. Sakatlığını atlattıktan sonra teklifler değerlendirilecek.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Ziyech alternatiflerden biri olarak kalacak ancak bu mevkiye yeni isim alınma konusunda Okan Buruk görüşlerini bildirdi.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Hedefteki futbolcu ise Beşiktaş'ın listesinde de yer alıyor.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Ancak Galatasaray devreye girerek bir anda rüzgarı lehine çevirdi.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Şampiyonlar Ligi'nde oynama kozunu kullanan Aslan'da bu transfer için Derrick Köhn, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan büyük rol oynayacak.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Üç isim de sarı kırmızılı ekipte yaşadıkları deneyimi aktararak ikna etmeye çalışacak.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Aynı menajerlik şirketine bağlı 3 oyuncu üzerinden Cimbom bu işi bitirmek amacında. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, bu sezon Bundesliga ekibi Heidenheim formasıyla etkileyici bir sezon geçiren kanat oyuncusu Jan-Niklas Beste'yi gündemine aldı.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi! Transferde menajer detayı...

Takvim'in Sky Sports'tan derlediği habere göre; 25 yaşındaki Alman kanat oyuncusu ile Galatasaray'ın da dahil olduğu birçok dev kulüp ilgilenmeye başladı.

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