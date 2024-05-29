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Galatasaray haberleri: Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük bir paya sahip olan Arjantinli santrfor için İtalyan basınında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:52
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Galatasaray haberleri: Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor

Süper Lig'de sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Mauro Icardi zaferin mimarlarından oldu. İtalyan basını, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Galatasaray haberleri: Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor

2023-2024 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da Mauro Icardi ligde 25 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu.


Galatasaray haberleri: Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor

2 sezondur Galatasaray'ın şampiyonluklarının baş mimarlarından olan Arjantinli golcü için İtalyan basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray haberleri: Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor

Corriere dello Sport'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Como, Icardi ile ilgileniyor.

Galatasaray haberleri: Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor

21 yıl aradan sonra İtalya Serie A'ya dönmenin coşkusunu yaşayan Como, dünyaca ünlü bir futbolcuyu kadrosuna katarak iddialı bir kadro kurmanın hedefinde.

Galatasaray haberleri: Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor

Mauro Icardi'nin transferini "Büyük bir rüya" olarak gören Como'nun yıldız golcü için nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu.

Galatasaray haberleri: Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulunan Icardi, "Ben Galatasaray için çok fazla parayı reddettim. Camia için, taraftar için, yönetim için, hocam için, Galatasaray için... Seneye de burada olacağım.

Galatasaray haberleri: Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor

5. yıldız için mücadele edeceğiz. Galatasaray zaten çok büyük. Galatasaray'ı daha da büyük yapacağız." demişti.

Galatasaray haberleri: Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor

Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Mauro Icardi bu sezon tüm kulvarlarda toplam 47 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 32 gol ve 12 asistlik katkı verdi.

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