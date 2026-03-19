Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Öte yandan sarı kırmızılıların bu sezon Devler Ligi'nden elde ettiği gelir de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 11:34
Mücadelenin ikinci yarısı da tamamen Liverpool'un kontrolünde geçti. 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch, 62. dakikada Salah'ın golleri geldi.
Sahadan 4-0 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninin tamamladı.
KAZANILAN MİKTAR ORTAYA ÇIKTI!
Öte yandan sarı kırmızılıların bu tura gelene kadar kasasına ne kadar koyduğu da belli oldu.
Ntvspor'da yer alan habere göre Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon toplam 53.5 milyon euro kazandı.
Sarı kırmızılılar, Liverpool'a elenerek çeyrek finale yükselemedi ve dev bir ödülün de kıyısından döndü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eğer çeyrek finale yükselseydi kasasına 12.5 milyon euro daha koyacaktı.
Ancak Cimbom'da bu hedef gerçekleşmedi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.