Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Öte yandan sarı kırmızılıların bu sezon Devler Ligi'nden elde ettiği gelir de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 11:34
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sarı kırmızılı ekip, "Devler Ligi'nde de son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz temsilcisi Liverpool ile Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın 25. dakikasında korner organizasyonunda Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 geri düşen sarı kırmızılı ekip, ilk yarıda rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın uzatma bölümünde Mohamed Salah'ın penaltısında gole izin vermezken birçok pozisyonda da topun ağlara gitmesini önledi. Sarı kırmızılı takım, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısı da tamamen Liverpool'un kontrolünde geçti. 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch, 62. dakikada Salah'ın golleri geldi.

Sahadan 4-0 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninin tamamladı.

KAZANILAN MİKTAR ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan sarı kırmızılıların bu tura gelene kadar kasasına ne kadar koyduğu da belli oldu.

Ntvspor'da yer alan habere göre Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon toplam 53.5 milyon euro kazandı.

Sarı kırmızılılar, Liverpool'a elenerek çeyrek finale yükselemedi ve dev bir ödülün de kıyısından döndü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eğer çeyrek finale yükselseydi kasasına 12.5 milyon euro daha koyacaktı.

Ancak Cimbom'da bu hedef gerçekleşmedi.

