Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor güncel borcunu açıkladı!

Trabzonspor, güncel borcunun 4,079 Milyar TL olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 13:23 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 13:44
Trabzonspor, 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Açıklanan verilere göre şirketin net borcu 4 milyar 79 milyon TL olarak duyuruldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 tarihli mali tablolarının bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyunun bilgisine sunulduğunu bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,4 milyar TL tutarındaki dönen varlıkların düşülmesi gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,4 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek 1,1 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 30 Kasım 2025 tarihi itibari net borcu 4 milyar 79 milyon TL olduğu görülecektir."

