Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçı CANLI | Saati ve canlı yayın kanalı!

Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçı CANLI | Saati ve canlı yayın kanalı!

CEV Şampiyonlar Ligi’nde heyecan zirvede! Temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, çeyrek final rövanş mücadelesinde İtalya’nın güçlü ekibi Savino Del Bene Scandicci’yi konuk ediyor. İlk maçta deplasmanda aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından İstanbul’da zorlu bir sınav verecek olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde mucizevi bir geri dönüşe imza atarak adını Dörtlü Final’e yazdırmayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 14:39
Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçı CANLI | Saati ve canlı yayın kanalı!

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist belli oluyor. Fenerbahçe Medicana, çeyrek final ilk maçında İtalya'da 3-0 mağlup olduğu Savino Del Bene Scandicci ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekibin turu geçebilmesi için rakibini önce 3-0 veya 3-1 mağlup etmesi, ardından oynanacak "Altın Set"i kazanması gerekiyor. İtalyan temsilcisi ise her türlü galibiyette veya iki set alması durumunda Dörtlü Final biletini cebine koyacak. İşte Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçının detayları...

FENERBAHÇE MEDICANA - SCANDICCI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakası, 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'un voleybol mabedi Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki dev kapışma saat 17.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE MEDICANA - SCANDICCI MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu hayati mücadelesi, TRT Spor canlı olarak yayınlanacak. Maçla ilgili tüm anlık gelişmeler ve set özetleri voleybolseverlerle buluşacak.

