Anadolu Efes-Monaco CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Monaco CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague’de geçen hafta Bayern Münih’i deplasmanda tek sayı farkla devirerek nefes alan Anadolu Efes, 32. hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi AS Monaco’yu konuk ediyor. Başantrenör Pablo Laso yönetiminde hem Avrupa’da hem de ligde yükselen bir grafik çizen lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. 31 maçta 10 galibiyeti bulunan temsilcimiz, İstanbul’da parkeye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki Anadolu Efes-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague'de normal sezonun son düzlüğüne girilirken Anadolu Efes, sahasında zorlu bir sınav vermeye hazırlanıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde AS Monaco Basket ile karşılaşacak olan temsilcimiz, son haftalardaki etkili oyununu skora yansıtmak istiyor. Ligde 10 galibiyetle 18. sırada yer alan Anadolu Efes, deplasmandaki 81-80'lik Bayern Münih zaferinin ardından moral depolamış durumda. Başantrenör Pablo Laso, Monaco karşısında da aynı dirençli oyunu sürdürmek istediklerini vurgularken; İstanbul'daki bu dev randevu, Efes'in sezonun kalan bölümündeki öz güveni açısından büyük önem taşıyor. İşte Anadolu Efes-AS Monaco maçının detayları...

ANADOLU EFES-AS MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile AS Monaco arasındaki EuroLeague mücadelesi, 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak.

ANADOLU EFES - AS MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu kritik Avrupa randevusu, S Sport kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi analizler ve son dakika gelişmeleriyle birlikte basketbolseverler heyecana ortak olacak.

AVRUPA KUPALARINDA TARİHİ KİLOMETRE TAŞI

Anadolu Efes, AS Monaco karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 907. mücadelesine imza atacak. Bugüne kadar uluslararası arenada sergilediği performansla Türk basketbolunun öncüsü olan İstanbul temsilcisi, geride kalan 906 maçta 504 galibiyet ve 402 yenilgi alarak %55,6'lık bir galibiyet oranı yakaladı.

EUROLEAGUE'DE 659. SINAV

Modern EuroLeague formatına katıldığı 2001-2002 sezonundan bu yana istikrarını sürdüren Anadolu Efes, bu kulvarda 659. kez parkeye çıkacak. Organizasyon tarihindeki 658 maçında 347 galibiyet ve 311 mağlubiyet elde eden lacivert-beyazlılar, %52,7'lik başarı yüzdesiyle Avrupa'nın en köklü ekipleri arasındaki yerini koruyor.

MONACO İLE 12. RANDEVU

İki ekip arasındaki rekabet geçmişine bakıldığında, AS Monaco'nun üstünlüğü dikkat çekiyor. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 11 kez karşı karşıya gelen takımlardan Monaco 7, Anadolu Efes ise 4 galibiyet elde etti.

İki takımın bu ligdeki 9 randevusunda temsilcimiz 3 kez kazanırken, Fransız ekibi 6 kez sahadan galip ayrıldı. FIBA organizasyonlarındaki 2 maçta ise taraflar birer galibiyet paylaştı.

İKİ TAKIM DA 81-80 İLE GELİYOR

Ligin 31. haftası, her iki takım için de benzer bir senaryoya sahne oldu. Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın FC Bayern Münih ekibini 81-80 mağlup ederek moral bulurken; AS Monaco da evinde Yunan devi Olympiacos'u aynı skorla, 81-80 geçmeyi başardı.

