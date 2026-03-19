Victor Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a 4-0 kaybederek organizasyona veda eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Karşılaşmanın ardından kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen ile ilgili planlama yapıldı. Peki Nijeryalı yıldız ameliyat olacak mı? İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 12:21
Mücadele sonrasında sağlık ekibinin denetiminde hastanede yapılan kontrolde yıldız ismin sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı.
Habertürk'te yer alan habere göre, kolu alçıda olan Victor Osimhen, Nijerya'ya gidecek. 27 yaşındaki futbolcunun ameliyat olup olmayacağı pazartesi günü netleşecek. Osimhen'e müdahale gerekmesi halinde Türkiye'ye daha erken dönecek.
G.SARAY'DAN OSIMHEN AÇIKLAMASI
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.