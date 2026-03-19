Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Victor Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a 4-0 kaybederek organizasyona veda eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Karşılaşmanın ardından kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen ile ilgili planlama yapıldı. Peki Nijeryalı yıldız ameliyat olacak mı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 12:21
Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Sarı kırmızılılar organizasyondan elenmesinin yanı sıra Victor Osimhen'in sakatlık problemiyle de sarsıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü maçın ikinci yarısında oynatılmadı.

Mücadele sonrasında sağlık ekibinin denetiminde hastanede yapılan kontrolde yıldız ismin sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, kolu alçıda olan Victor Osimhen, Nijerya'ya gidecek. 27 yaşındaki futbolcunun ameliyat olup olmayacağı pazartesi günü netleşecek. Osimhen'e müdahale gerekmesi halinde Türkiye'ye daha erken dönecek.

G.SARAY'DAN OSIMHEN AÇIKLAMASI

