Courtois'dan Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid, resmi sosyal medya hesabından Manchester City ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Thibaut Courtois'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Eflatun beyazlıların açıklamasında, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Thibaut Courtois üzerinde yapılan testler sonucunda, sağ uyluk kasında (kuadriseps) rektus femoris kasında bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir." İfadeleri yer aldı.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2026