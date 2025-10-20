Maç sonu şaşırtan istek! Arda Güler...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga'nın 9 haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve dakika 65'te sahaya giren milli futbolcumuz Arda Güler, dakika 80'de Kylian Mbappe'ye yaptığı asist ile galibiyeti getiren golün mimarı oldu. Maçın ardından Arda, soyunma odalarına doğru giderken bir taraftarın kendisinden şortunu istemesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

İŞTE O ANLAR