Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe'ye konuk olan Real Madrid, mücadeleyi milli futbolcu Arda Güler'in tek golüyle 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Attığı şık golle takımına galibiyeti getiren genç yıldız, dış basında manşetleri süsledi. İşte detaylar...
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Bu sezon La Liga'daki 2. golünü kaydeden 20 yaşındaki yıldız, attığı gol sonrası yabancı basında gündem oldu. İşte Arda için atılan manşetler...
LIGABLATT: Arda Güler, Real Madrid'i şampiyonluk yarışında tutuyor!
TAGESSPIEGEL: Arda Güler muhteşem gol attı, Real Madrid Getafe'yi deplasmanda yendi
FOOTMERCATO: Real Madrid Getafe'yi Arda Güler sayesinde yendi
FOOTBALL365: Arda Güler Real'i kurtardı, Courtois kapıyı kapattı
BBC: Güler galibiyeti getiren golü attı, lider Barcelona ile fark kapandı
EL MUNDO: Madrid, Getafe deplasmanında sıkıntı çekti ama Arda Güler'in ayağı ve Courtois'nın elleriyle galibiyetle ayrıldı
DEFENSA CENTRAL: Arda Güler ve Courtois, Real Madrid'i La Liga'da ayakta tutuyor
ESTADIO DEPORTIVO: Güler, Real Madrid'e şampiyonluk yarışında umut verdi
CORRIERE DELLO SPORT: Arda Güler Real Madrid'i taşıdı
LA GAZETTA DELLO SPORT: Güler'in golü Real'e yetti
GENERATION SPORT: Güler şampiyonluğu yaşatıyor!
ABOLA: Arda Güler kararını verdi ve Real Madrid Barcelona'yı kovalamaya devam ediyor
NOTICIAS AO MINUTO: Türk büyüsü Real Madrid'i İspanya'daki şampiyonluk yarışında tutuyor
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