CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe'ye konuk olan Real Madrid, mücadeleyi milli futbolcu Arda Güler'in tek golüyle 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Attığı şık golle takımına galibiyeti getiren genç yıldız, dış basında manşetleri süsledi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Eflatun-beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 21. dakikada milli oyuncu Arda Güler kaydetti.

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Bu sezon La Liga'daki 2. golünü kaydeden 20 yaşındaki yıldız, attığı gol sonrası yabancı basında gündem oldu. İşte Arda için atılan manşetler...

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

LIGABLATT: Arda Güler, Real Madrid'i şampiyonluk yarışında tutuyor!

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

TAGESSPIEGEL: Arda Güler muhteşem gol attı, Real Madrid Getafe'yi deplasmanda yendi

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

FOOTMERCATO: Real Madrid Getafe'yi Arda Güler sayesinde yendi

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

FOOTBALL365: Arda Güler Real'i kurtardı, Courtois kapıyı kapattı

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

BBC: Güler galibiyeti getiren golü attı, lider Barcelona ile fark kapandı

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

EL MUNDO: Madrid, Getafe deplasmanında sıkıntı çekti ama Arda Güler'in ayağı ve Courtois'nın elleriyle galibiyetle ayrıldı

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

DEFENSA CENTRAL: Arda Güler ve Courtois, Real Madrid'i La Liga'da ayakta tutuyor

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

ESTADIO DEPORTIVO: Güler, Real Madrid'e şampiyonluk yarışında umut verdi

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

CORRIERE DELLO SPORT: Arda Güler Real Madrid'i taşıdı

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

LA GAZETTA DELLO SPORT: Güler'in golü Real'e yetti

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

GENERATION SPORT: Güler şampiyonluğu yaşatıyor!

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! 09:14
F.Bahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig... F.Bahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig... 08:55
Ancelotti'den Arda'nın geleceğine ilişkin açıklama Ancelotti'den Arda'nın geleceğine ilişkin açıklama 08:39
Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe 2025 08:14
Arda'dan Getafe ağlarına füze! Arda'dan Getafe ağlarına füze! 01:27
G.Saray'dan flaş Mertens kararı! G.Saray'dan flaş Mertens kararı! 01:27
Daha Eski
G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... 01:27
Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... 01:27
Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı 01:27
Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği! Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği! 01:27
F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! 01:27
"G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" "G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" 01:27