Liverpool 2-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool, Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleden 3 puan ile ayrılan taraf 2-0 skorla Liverpool oldu.

İngiliz ekibinin gollerini 52. dakikada Alexis Mac Allister ve 76. dakikada Cord Gakpo kaydetti.

Ayrıca karşılaşmanda Real Madrid'de 61. dakikada Kylian Mbappe, Liverpool'da 70. dakikada Mohamed Salah penaltı vuruşundan yaralanamadı.

Bu maç sonrasında 5'te 5 yapan İngiliz ekibi puanını 15'e yükseltirken, İspanyol temsilcisi 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11 başladı. 57. dakikada yerini Vazquez'e bıraktı

🇹🇷 Arda Güler, Liverpool karşılaşmasına ilk 11'de başlıyor 😎 pic.twitter.com/bGm3sUq3JP — TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024

ARDA'NIN FRİKİĞİ AZ FARKLA DIŞARIDA

ASENCIO ÇİZGİDEN ÇIKARDI

LIVERPOOL AÇILIŞI YAPTI

🔥 Mac Allister'ın golüyle çılgına dönen Liverpool'un meşhur KOP tribünü. 😳#TRTSporDijital pic.twitter.com/Wxl2pnWc9b — TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024

MBAPPE KELLEHER'İ GEÇEMEDİ

SALAH PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ

CODY GAKPO NOKTAYI KOYDU