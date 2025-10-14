Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası! Arda Güler'den bilgi alındı

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız için İspanyol basınından sürpriz bir iddia öne sürüldü. Real Madrid'in Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında genç kanat oyuncusunu izleyeceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Eflatun-beyazlıların milli futbolcuyu 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Real Madrid-Juventus maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda canlı izleyeceği ve yakından gözleme fırsatı bulacağı belirtildi.
Kenan konusunda Arda Güler'den de bilgi alındığı haberde yazıldı.