Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası! Arda Güler'den bilgi alındı

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız için İspanyol basınından sürpriz bir iddia öne sürüldü. Real Madrid'in Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında genç kanat oyuncusunu izleyeceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 13:29
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid-Juventus maçında gözler Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın üzerinde olacak.

Juventus forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından Kenan Yıldız için çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.


İspanyol basınına yer alan habere göre Real Madrid, Kenan Yıldız'ı transfer gündemine aldı.

Eflatun-beyazlıların milli futbolcuyu 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Real Madrid-Juventus maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda canlı izleyeceği ve yakından gözleme fırsatı bulacağı belirtildi.

Kenan konusunda Arda Güler'den de bilgi alındığı haberde yazıldı.

İŞTE O HABER

