Beşiktaş'a Nijerya'dan 3 genç yetenek!

Beşiktaş, Nijeryalı 3 futbolcunun U19 Akademi Takımı ile deneme antrenmanına çıktığını duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Futbol Akademisi İzleme Birimimiz tarafından performansları takip edilen ve U-19 Akademi Takımımızla deneme antrenmanlarına katılan Nijeryalı sporcular Moses Kehinde, Oluwatobi Ewarawon ve Godwin Donald, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı ile bir araya geldi."