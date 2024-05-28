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Galatasaray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, hiç vakit kaybetmeden gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listesindeki birçok yıldızla görüşmeler yapıyor. Temaslarını sıklaştıran kurmaylar, ilk transferini Portekiz'den yapmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları ve yıldız isme ödenecek bonservis...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 20:16
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Galatasaray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservis bedeli

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan şampiyon Galatasaray, ilk anlaşmasını bitirmek üzere.

Galatasaray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservis bedeli

Portekiz basınından Jornal de Noticias'ın haberine göre; Galatasaray, Gonçalo Franco'nun transferi için Moreirense ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Galatasaray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservis bedeli

Sabah'ın derlediği aberde, Portekizli orta saha oyuncusunun kariyerinde daha üst bir seviyeye çıkmak için Galatasaray'ın teklifine çok sıcak baktığı kaydedidi.

Galatasaray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservis bedeli

Öte yandan Galatasaray'ın, Moreirense ile 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservis bedeli

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservis bedeli

GONÇALO FRANCO KİMDİR?

Portekiz'in Moreirense takımında orta saha pozisyonunda forma giyen Gonçalo Franco, 17 Kasım 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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