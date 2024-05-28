Galatasaray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, hiç vakit kaybetmeden gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listesindeki birçok yıldızla görüşmeler yapıyor. Temaslarını sıklaştıran kurmaylar, ilk transferini Portekiz'den yapmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları ve yıldız isme ödenecek bonservis...
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Öte yandan Galatasaray'ın, Moreirense ile 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.
GONÇALO FRANCO KİMDİR?
Portekiz'in Moreirense takımında orta saha pozisyonunda forma giyen Gonçalo Franco, 17 Kasım 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir.
1.76 boyunda ve 68 kilo olan Gonçalo Franco, sağ ayağını kullanmaktadır.
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