TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Erik Lamela heyecanı yaşanıyor. Kanat bölgesine takviye yapmak için bir süredir çalışmalarda bulunan siyah-beyazlılar, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'dan istediği geri dönüşü alamadı. Operasyonu sürdüren Kara-Kartal, bir başka Tangocu Erik Lamela'nın peşine düştü. 32 yaşındaki futbolcudan Beşiktaş'a sevindiren bir haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Beşiktaş'ın transfer listesine aldığı Lamela ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.
SEVILLA AYRILIĞI AÇIKLADI!
Sezonu istediği gibi tamamlayamayan La Liga ekibi Sevilla, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Erik Lamela'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.
Lamela ile bir görüşme yapacak olan Beşiktaş yönetimi, Arjantinli yıldızı ikna edip transferi bitirmek istiyor.
Sevilla'da bu sezon 19 maça çıkan Lamela 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 845 dakika süre aldı.
River Plate altyapısından yetişen futbolcu, 2011 yılında 17 milyon Euro bonservisi bedeliyle Roma'ya, 2013'te ise 30 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olmuştu.
Lamela 8 yıllık İngiltere macerasının ardından 2021 yılında Sevilla ile anlaşmıştı.
Yıldız futbolcu sözleşmesinin sona ermesinin ardından İspanyol ekibinden ayrıldı.
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