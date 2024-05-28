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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Erik Lamela heyecanı yaşanıyor. Kanat bölgesine takviye yapmak için bir süredir çalışmalarda bulunan siyah-beyazlılar, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'dan istediği geri dönüşü alamadı. Operasyonu sürdüren Kara-Kartal, bir başka Tangocu Erik Lamela'nın peşine düştü. 32 yaşındaki futbolcudan Beşiktaş'a sevindiren bir haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 20:16
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı

Hücum hattına takviye planlayan Beşiktaş, transferde hummalı bir operasyon yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı

Angel Di Maria'dan istediği geri dönüşü alamayan siyah-beyazlılar, rotayı başka bir yıldıza çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı

Hasan Arat yönetimindeki Kara-Kartal, 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu Erik Lamela'nın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı

Beşiktaş'ın transfer listesine aldığı Lamela ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı

SEVILLA AYRILIĞI AÇIKLADI!
Sezonu istediği gibi tamamlayamayan La Liga ekibi Sevilla, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Erik Lamela'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı

Lamela ile bir görüşme yapacak olan Beşiktaş yönetimi, Arjantinli yıldızı ikna edip transferi bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı

Sevilla'da bu sezon 19 maça çıkan Lamela 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 845 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı

River Plate altyapısından yetişen futbolcu, 2011 yılında 17 milyon Euro bonservisi bedeliyle Roma'ya, 2013'te ise 30 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı

Lamela 8 yıllık İngiltere macerasının ardından 2021 yılında Sevilla ile anlaşmıştı.

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