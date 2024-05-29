ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 29 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 269 TL
Mis Pastörize Günlük Süt 1 l: 27,50 TL
Mis Çocuk Devam Sütü 200 ml: 8,95 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 450 g: 66,90 TL
Mis Rende Mozzarella Peyniri 150 g: 42 TL
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 269 TL
Hobby Şampuan/ Saç Kremi 600 ml: 32,75 TL
Sleepy Bio Natural 2'li Fırsat Paketi: 269 TL
Fa Roll On Pink Passion/Sport Men 50 ml: 69,90 TL
Dove Cream Bar 90 g: 25 TL
Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel/Bakım Kremi/Yüz Temizleme Köpüğü 200 ml: 59,25 TL
Cire Aseptine Sun Yetişkin/Çocuk Güneş Koruyucu Krem 195 ml: 195 TL
Cire Aseptine Güneş Yağı Havuç/Kakao 200 ml: 66 TL
Cire Aseptine Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 20 ml: 195 TL