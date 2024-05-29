Haberler Haberler ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 29 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 29 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğunu yayımladı. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta bahçe düzenlemeden oyuncağa, gıdadan deterjana birçok ürün, büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 29 Mayıs - 4 Haziran kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:00
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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 29 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 269 TL
Mis Pastörize Günlük Süt 1 l: 27,50 TL
Mis Çocuk Devam Sütü 200 ml: 8,95 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 450 g: 66,90 TL
Mis Rende Mozzarella Peyniri 150 g: 42 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 29 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Hobby Şampuan/ Saç Kremi 600 ml: 32,75 TL
Sleepy Bio Natural 2'li Fırsat Paketi: 269 TL
Fa Roll On Pink Passion/Sport Men 50 ml: 69,90 TL
Dove Cream Bar 90 g: 25 TL
Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel/Bakım Kremi/Yüz Temizleme Köpüğü 200 ml: 59,25 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 29 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Cire Aseptine Sun Yetişkin/Çocuk Güneş Koruyucu Krem 195 ml: 195 TL
Cire Aseptine Güneş Yağı Havuç/Kakao 200 ml: 66 TL
Cire Aseptine Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 20 ml: 195 TL

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