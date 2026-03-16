Uzak Şehir bu akşam neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?
Pazartesi akşamlarının sevilen yapımı Uzak Şehir, diziseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan dizinin, 16 Mart 2026 Kanal D yayın akışında yer almaması gündem oldu. Konu hakkında araştırmalarını sürdüren dizi takipçileri, "Uzak Şehir bu akşam neden yok?" ve "Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Özellikle Uzak Şehir 54. bölüm detayları merak ediliyor. İşte, Uzak Şehir yeni bölüm tarihine dair öne çıkan notlar...
16 Mart 2026 Pazartesi 21:03
KANAL D YAYIN AKIŞI 16 MART PAZARTESİ
16 Mart 2026 Pazartesi Kanal D yayın akışı şöyle:
19:00 - Kanal D Ana Haber
19:30 - Kadir Gecesi Özel (Canlı)
21:00 - Uzak Şehir (Tekrar)
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ
Boran, annesiyle yaşadığı sert hesaplaşmanın ardından kendisine kurulan oyunu tersine çevirmeyi başarır. Sadakat gözlerinin önünde gerçekleşen suçun ağırlığını omuzlarında taşırken, bunu açığa çıkarmak ile oğlunu korumak arasında sıkışır. Alya ve Cihan olan biteni sezerek Sadakat'i konuşmaya zorlar; fakat Sadakat, Boran'ın geldiği noktada en büyük payın kendisine ait olduğuna inanır ve susmayı seçer.
Öte yandan Cihan ve Alya'nın tek amacı Cihan Deniz'e ulaşmaktır. Tam her şey çözülecek gibi görünürken beklenmedik bir kaza dengeleri altüst eder ve bu olay herkesin kaderine dokunan yeni bir kırılmanın kapısını aralar. Yaşananlar Sadakat'i içinden çıkamadığı bir vicdan muhasebesine sürükler.
Oğlunu korumak için attığı adımların başka hayatlara dokunduğunu görmek, onu zor bir kararın eşiğine getirir. Boran, başına gelenlerin ardından Alya'nın karşısına beklenmedik bir şartla çıkar. Alya oğluna kavuşabilmek için ağır bir karar vermek zorunda kalırken, bu karar Cihan'la olan kaderini yeniden sınayacak bir sessizliğin başlangıcına dönüşür.
