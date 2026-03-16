Cennetin Çocukları bu akşam neden yok? Cennetin Çocuklar yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nın bu akşam ekranlarda olmaması izleyicileri şaşırttı. Dizi takipçileri "Cennetin Çocukları bugün neden yok?" ve "Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. TRT 1 yayın akışında yer almayan 25. bölümün yayın tarihiyle ilgili merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Dizinin neden ara verdiği, yeni bölümün hangi tarihte ekranlara geleceği ve yayın programındaki değişiklikler hakkında tüm detaylar haberimizde...
CENNETİN ÇOCUKLARI BU AKŞAM NEDEN YOK?
16 Mart Pazartesi günü ekranlara gelmesi beklenen Cennetin Çocukları yeni bölümünün, TRT 1'de yer almaması gündem oldu. Yaşanan gelişmenin ardından "Cennetin Çocukları bu akşam neden yok?" sorusunu araştıran diziseverler, TRT 1 yayın akışına bakmaya devam ediyor. 16 Mart 2026 Pazartesi günü Kadir Gecesi idrak edilirken, TRT 1 ekranlarında bu akşama özel Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yer alıyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bu akşam Kadir Gecesi idrak edilirken, ileri bir tarihe ertelenen Cennetin Çocukları yeni bölümü 23 Mart Pazartesi günü yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 MART PAZARTESİ
16 Mart 2026 Pazartesi TRT 1 yayın akışı şu şekilde:
06.48 İstiklal Marşı
06.50 Kalk Gidelim
08.45 Adını Sen Koy
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Dengi Dengine
15.50 Kur'an'ın Mesajı
16.20 Vefa Sultan
17.45 Ramazan Sevinci
19.35 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
23.45 Vefa Sultan
01.00 Gönül Dağı
03.45 Hızır
04.15 Sahur Bereketi
05.45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif