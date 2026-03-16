Cennetin Çocukları bu akşam neden yok? Cennetin Çocuklar yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nın bu akşam ekranlarda olmaması izleyicileri şaşırttı. Dizi takipçileri "Cennetin Çocukları bugün neden yok?" ve "Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. TRT 1 yayın akışında yer almayan 25. bölümün yayın tarihiyle ilgili merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Dizinin neden ara verdiği, yeni bölümün hangi tarihte ekranlara geleceği ve yayın programındaki değişiklikler hakkında tüm detaylar haberimizde...

CENNETİN ÇOCUKLARI BU AKŞAM NEDEN YOK?

16 Mart Pazartesi günü ekranlara gelmesi beklenen Cennetin Çocukları yeni bölümünün, TRT 1'de yer almaması gündem oldu. Yaşanan gelişmenin ardından "Cennetin Çocukları bu akşam neden yok?" sorusunu araştıran diziseverler, TRT 1 yayın akışına bakmaya devam ediyor. 16 Mart 2026 Pazartesi günü Kadir Gecesi idrak edilirken, TRT 1 ekranlarında bu akşama özel Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yer alıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşam Kadir Gecesi idrak edilirken, ileri bir tarihe ertelenen Cennetin Çocukları yeni bölümü 23 Mart Pazartesi günü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 MART PAZARTESİ

16 Mart 2026 Pazartesi TRT 1 yayın akışı şu şekilde:

06.48 İstiklal Marşı

06.50 Kalk Gidelim

08.45 Adını Sen Koy

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 Dengi Dengine

15.50 Kur'an'ın Mesajı

16.20 Vefa Sultan

17.45 Ramazan Sevinci

19.35 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

23.45 Vefa Sultan

01.00 Gönül Dağı

03.45 Hızır

04.15 Sahur Bereketi

05.45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif