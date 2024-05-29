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TRANSFER HABERLERİ- Enes Ünal Bournemouth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunun kullanılarak 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:39 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:07
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TRANSFER HABERLERİ- Enes Ünal Bournemouth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Getafe'de Bournemouth'a kiralık olarak gönderilen Enes Ünal, İngiliz ekibinde kaldı. Bournemouth, milli futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Bournemouth, ocak ayında Getafe'den kiraladığı Enes Ünal'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandığını açıkladı. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Bournemouth İcra Kurulu Başkanı Neill Blake, "Enes, bizimle olduğu dönemde gösterdiği performansla bizi çok etkiledi. Premier Lig'de başarılı olma arzusu başından beri açıkça görülüyor. Buradaki oyuncu kadrosuna harika bir katkı sağladı ve onun uzun süreli bir sözleşmeyle aramıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

ENES ÜNAL: ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR İÇİN GERÇEKTEN HEYECANLIYIM

Enes Ünal ise Bournemouth ile sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve birlikte daha da gelişmek için büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ENES ÜNAL'IN BOURNEMOUTH PERFORMANSI

Enes Ünal, Bournemouth formasıyla 22 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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