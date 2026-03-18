Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaştı. Lig için kritik maçta kazanan çıkmadı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 22:05 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 22:15
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada birçok önemli pozisyon olmasına rağmen ilk yarıda İstanbul'da gol sesi çıkmadı.

11. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Solda Kazımcan Karataş'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Harit'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian çeldi. Dönen topa Kazımcan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta Julian yine gole izin vermedi.

21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

64. dakikada Hesap.com Antalyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Paal'ın ceza yayının solundan havalandırdığı topu kontrol eden Soner Dikmen, penaltı noktası civarından vuruşunu yaptı. Açıyı çabuk kapatan kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

Maç 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla iki takım da ligde 7. beraberliğini yaşadı. Başakşehir, puanını 43'e, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Nuri Şahin'in öğrencileri Trendyol Süper Lig'de gelecek maç Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Hesap.com Antalyaspor ise ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

