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Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken ve attığı gollerle takıma önemli katkı veren 38 yaşındaki futbolcu, yönetimle görüşme yaptı. Edin Dzeko yaptığı görüşmede yönetime kararını iletti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 18:35
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Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun takımdaki son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...

Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken Bosnalı golcünün bu grafiği şampiyonluk için yeterli olmadı.

Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...

99 puan toplayan ve 99 gol atan Fenerbahçe, sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...

Süper Lig'de 36 maçta forma giyen deneyimli forvet, 21 gol ve 6 asistlik katkısıyla beğeni topladı.

Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...

Yeni sezon kadro planlamaları için düğmeye basan sarı-lacivertlilerde birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...

Yapılacak transferlere yer açmayı planlayan Kanarya'da beklentilerin altında kalan isimlere veda edilecek.

Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'deki kontratı 2025 yılında sona erecek olan Edin Dzeko ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...

Boşnak golcü, takımdaki geleceğiyle ilgili sarı-lacivertli yönetimle görüşme yaptı.

Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...

TAKIMDA KALIYOR!
Kanarya'nın tecrübeli golcüsü Dzeko, gelecek sezon da takımda kalıyor.

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