Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu belli oldu! Yönetimle görüştü ve...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken ve attığı gollerle takıma önemli katkı veren 38 yaşındaki futbolcu, yönetimle görüşme yaptı. Edin Dzeko yaptığı görüşmede yönetime kararını iletti. İşte detaylar...
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Süper Lig'de 36 maçta forma giyen deneyimli forvet, 21 gol ve 6 asistlik katkısıyla beğeni topladı.
Yeni sezon kadro planlamaları için düğmeye basan sarı-lacivertlilerde birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.
Yapılacak transferlere yer açmayı planlayan Kanarya'da beklentilerin altında kalan isimlere veda edilecek.
Fenerbahçe'deki kontratı 2025 yılında sona erecek olan Edin Dzeko ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Boşnak golcü, takımdaki geleceğiyle ilgili sarı-lacivertli yönetimle görüşme yaptı.
TAKIMDA KALIYOR!
Kanarya'nın tecrübeli golcüsü Dzeko, gelecek sezon da takımda kalıyor.
Yeni Asır'ın haberine göre; Emekli olmayı düşünmeyen 38 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'de oynamaya devam etmek istediğini yönetime iletti.
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