Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Jose Mourinho'dan olay açıklama!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı geleceği hakkında son olarak yaptığı açıklamala ile gündem oldu. İşte detaylar...
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Portekizli hoca son olarak geleceği hakkında Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına dikkat çeken bir röportaj verdi.
Mourinho, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı ve kararını ne zaman vereceğini açıkladı.
Kendisine sadece Türk kulüplerinin ilgisinin bulunmadığını belirten Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde: Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi.
Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Her şeyi masaya yatırmam gerekiyor.
Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim.
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