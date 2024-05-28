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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Jose Mourinho'dan olay açıklama!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı geleceği hakkında son olarak yaptığı açıklamala ile gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 17:00
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Beşiktaş ve Fenerbahçe yolunu dört gözle bekliyordu! Jose Mourinho'dan flaş açıklama geldi

Fenerbahçe, iddialı bir şekilde başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı. Kanarya'da bu nedenle teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündemde.

Beşiktaş ve Fenerbahçe yolunu dört gözle bekliyordu! Jose Mourinho'dan flaş açıklama geldi

Diğer yandan bir başka Süper Lig devi Beşiktaş, sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlasa da gelecek sezon için daha iddialı bir takım kurmak istiyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe yolunu dört gözle bekliyordu! Jose Mourinho'dan flaş açıklama geldi

Bu anlamda yeni teknik direktör arayışında olan iki takımda da gündeme Jose Mourinho geldi. Devleri karşı karşıya getiren tecrübeli teknik adam ile ilgili olarak ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe yolunu dört gözle bekliyordu! Jose Mourinho'dan flaş açıklama geldi

Portekizli hoca son olarak geleceği hakkında Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına dikkat çeken bir röportaj verdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe yolunu dört gözle bekliyordu! Jose Mourinho'dan flaş açıklama geldi

Mourinho, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı ve kararını ne zaman vereceğini açıkladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe yolunu dört gözle bekliyordu! Jose Mourinho'dan flaş açıklama geldi

Kendisine sadece Türk kulüplerinin ilgisinin bulunmadığını belirten Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde: Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi.

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